السعودية تستكمل ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

اعتمد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، بعد استكمال جميع تفاصيل واشتراطات الملف، تمهيداً لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويرأس وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي، وفد بلاده في تقديم الملف إلى الفيفا في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وعبر وزير الرياضة السعودي، في تصريحات نقلتها “واس”، عن شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على “الدعم والاهتمام لهذا القطاع الحيوي والمهم الذي جعل من المملكة موطناً ثابتاً للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، في ظل القفزات النوعية والمتميزة التي تشهدها هذه البلاد”.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي، في تصريحات صحافية: “نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة”.

وتقام مراسم تسليم ملفات الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2024، في باريس، إذ يشارك في الوفد السعودي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطفلين من مراكز التدريب الإقليمية لاتحاد كرة القدم السعودي.

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح، ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر الماضي 2023، مروراً بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتباعاً بإطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار “معاً ننمو”.

ومن المقرر، إعلان هوية البلد المستضيف للبطولة، بشكل رسمي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في ديسمبر من العام الجاري.

الشرق