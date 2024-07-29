الفاو تقدم تقاوى ذرة لمساحة 150 الف فدان بنهر النيل

قدمت منظمة الاغذيه والزراعه للأمم المتحده (فاو) تقاوى ذرة لولاية نهر النيل. وشملت صنف ود احمد، وطابت. و وتكفي لزراعة مساحة 150 الف فدان.
من جانبه دشن المهندس صلاح الدين علي محمد احمد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ظهر اليوم وصول التقاوي. العا
وقال ان من المؤامل ان تساعد في سد النقص من الغذاء في ظل الظروف الحرجه التي تمر بها البلاد، وشكر منظمة السلام الوطنية المنسق لمكتب الفاو بالولايه لجهودهم في الحصر والتوزيع والاشراف علي الزراعة مع الادارات المتخصصة بالوزارة.
فيما اشاد رئيس دائرة الزراعة المهندس صلاح الدين المامون بالدور الكبير للمنظمات العاملة في مجال الزراعة، في توفير التقاوي لصغار المزارعين ومتابعة.العمل. وقال إن خريف هذا العام مبشر حيث امتلأت كافة الوديان بالمحليات مما يبشر بزراعة مطرية ناجحة باذن الله موضحا ان هذه الدفعه الأولى من الصنف ود احمد سيتم توزيعها عبر المحليات وفقا للكشوفات التي تم تسجيلها للمزارعين.
التيار
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