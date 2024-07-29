إليسا توجه رسالة لـ نساء العالم من حفل ملكة جمال لبنان.. ماذا قالت؟

الفنانة/ اليسا

وجهت الفنانة إليسا رسالة للسيدات خلال إحيائها حفل ملكة جمال لبنان 2024، وقالت خلال الحفل: «كل امرأة لازم تنبش على القوة بذاتها بداخلها، القوة اللي بيعطيها الإيمان بحالها وبالله، والإيمان بالناس الجيدة اللي موجودة في حياتها».

و أضافت إليسا: «أهم شيء تعرفه الست أنها سر استمرار الحياة ولما تصير ذات شأن بالمجتمع سوف يتسبب ذلك في رفع مكانة نساء بلدها وتمثل بلدها أحسن تمثيل».

وعلى مدار ساعتين غنت إليسا عدد كبير من أغانيها القديمة والجديدة منها «بتمايل على البيت»، وأشعلت الحفل بأغنية «فرحانة معاك» وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وطرحت إليسا مؤخرا ألبومها الجديد الذي حمل عنوان «أنا سكتين»، وتجاوز الألبوم ملايين مشاهدة عبر تطبيق «سبوتيفاي» بعد أسبوع من طرحه

ويضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية وهي: «بتمايل ع البيت»، «العقد»، «فرحانة معاك»، «كله وهم»، «النظرة الأولى»، «شو كان بيمنعك»، «من أول السطر»، «نظرات»، «حظي ضحكلي»، «حلالي»، «خوليو وفيروز».

المصري اليوم