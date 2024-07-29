حدد بنك السودان المركزى سقف التمويل الصغير باربعة ملايين جنيها ويمنح لافراد او جماعة ولتمويل مشروع او نشاط.

كما حدد سقف التمويل الاصغر للقطاعات الإنتاجية باثنين مليون جنيه وللقطاع الخدمى والتجارة والاسر المنتجة بواحد مليون جنيه. وكان المركزى اصدر منشورا اليوم الغى بموجبه منشور الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى رقم(5!2022)الخاص بتعديل سقف التمويل الاصغروالصغير الصادر بتاريخ ابريل 2022على ان تظل جميع المنشورات والتعاميم التي الغيت بموجبه ملغاة.

وياتى صدور منشور سقف التمويل الاصغر والصغير الذي عمم للمصارف والموسسات وشركات التمويل الاصغر اليوم فى اطار سعي المركزى لدعم القطاعات الانتاجية ومن ضمنها قطاع التمويل الاصغر والصغير والمتابعة والمراجعة الدورية للضوابط. وتشير سونا الى ان المنشور السابق للعام 2022 للتمويل الاصغر والصغير بلغت سقوفات التمويل للقطاعات الانتاجية مليون وخمسمائة الف’ للخدمى والتجارة والاسر المنتجة سبعمائةوخمسين وخمسين الف جنيه الافراد والجماعات والانشطة والمشروعات ثلاثة ملايين جنيه. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر المركزى يصدر منشورا لمراجعةسقوفات التمويل لقطاعي الاصغر والصغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.