مدير شرطة الولاية الشمالية رئيس اللجنة الفنية لقضايا الهجرة والاتجار بالبشر يلتقي معتمد اللاجئين

إلتقي اللواء شرطة (حقوقي) د/ محمد أحمد الأمين مدير شرطة الولاية الشمالية رئيس اللجنة الفنية لقضايا الهجرة والاتجار بالبشر بالولاية بالدكتور موسي علي عطرون معتمد اللاجئين بمكتبه بحضور أعضاء اللجنة الفنية لقضايا الهجرة والإتجار بالبشر حيث ناقش الإجتماع الخطط والبرامج والجهود المبذولة لمعالجة قضايا اللاجئين والأجانب والمبعدين بجانب النازحين والوافدين للولاية الشمالية.

مدير شرطة الولاية الشمالية رئيس اللجنة الفنية لقضايا الهجرة والاتجار بالبشر بالولاية اوضح ان اللجنة تعمل بتنسيق تام مع كافة الجهات ذات الصلة والمعنية بقضايا الهجرة والإتجار بالبشر وذلك عبر إستراتيجيات وخطط منهجية تناسب الأوضاع وافرازات الظروف الإستثنائية التى إجتاحت البلاد بسبب الحرب وموجات النزوح التى شهدتها الولاية من النازحين واللاجئين الأجانب مع إتساع الرقعة الجغرافية للولاية التى ترتبط بحدود جوار مع كل من مصر وليبيا مضيفا أنه وأثناء اللقاء تم التأمين على التعامل مع عمليات الهجرة والنزوح وفق إستراتيجيات وخطط تسمى بأزمنة مع إقرار التعامل بشكل عاجل وفق خطة مستقبلية أنية إسعافية للتعامل مع مستجدات الأمور ومتطلبات المرحلة.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح السيد معتمد اللاجئين أن الزيارة جاءت بغرض تفقد مكتب اللاجئين بالولاية بعد زيارة شملت ولايات الخرطوم ونهر النيل وذلك بهدف الوقوف ميدانيا على أنشطة وبرامج مكتب المعتمدية بالولاية مضيفا أنه تلقى تنويرا شاملا وشرحا تفصيليا عن مهام وأدوار اللجنة المختصة بضبط الهجرة والإتجار بالبشر التى تشارك فى عضويتها جهات عديدة مختصة من ضمنها مساعد معتمد اللاجئين بالولاية ودعا سيادته الى المضئ قدما فى إنفاذ البرامج المقترحة والخطط الموضوعة وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود تجاه قضايا الهجرة والإتجار بالبشر دون تعريض الدبلوماسية السودانية لأى نوع من الإحراج او التجريح مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإحترام القوانين الدولية التى تحكم وتنظم قضايا الهجرة وتقوية العلاقات الثنائية التى تربط السودان مع دول الجوار جدير ذكره أن السيد معتمد اللاجئين خلال زيارته للولاية الشمالية إلتقى بالسيد والى الولاية لبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك.

المكتب الصحفي للشرطة