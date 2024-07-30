المسيّرات التي أطلقتها عصابات ومليشيات التمرد مساء الاثنين تجاه قلب مدينة الدامر تضيف مزيداً من الأعباء والتحديات علي الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل ولايات السودان..

مسيرات المليشيا تجاه الدامر وقبلها مسيرات المليشيا التي سقطت قبل أيام بالقرب من أمانة حكومة القضارف.. هذه المسيرات تؤكد بياناً بالعمل أن خلايا المليشيا داخل المدن الآمنة تعمل بتنسيق تام مع العصابات بالخارج.. وهو واقع يؤكد أن مليشيا التمرد تعتمد القدرة التخريبية لإحداث أكبر أثر من الخسائر..

التحدي أمام الخلايا الأمنية في الولايات أن تعمل ليل نهار لكشف خيوط المؤامرة التي لاتنام..

نصرٌ من الله.. وفتحٌ قريب..