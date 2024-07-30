مرور ولاية نهر النيل وسلطات محلية عطبرة يؤكدان دعمها لإنجاح الخطط المرورية بالمحلية

إلتقى العميد شرطة (حقوقي) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل بمكتبه الأستاذ اسامة مجذوب اللبيب المدير التنفيذي لمحلية عطبرة بحضور العقيد شرطة الطاهر اسماعيل الطاهر مدير الشئون الادارية والمقدم شرطة عادل الريح مدير مرور محلية عطبرة.

مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل أشاد بمستوى التنسيق العالى والتعاون بين كافة مكونات الأجهزة الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحلية من خلال قرارات وتوجيهات لجنة الأمن بالمحلية لتحقيق الأمن والإستقرار وبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون وذلك من خلال تنفيذ وقيام الحملات المنعية والكشفية الراتبة المشتركة لمحاربة جميع مظاهر التفلتات الأمنية مضيفا أن شرطة المرور تعمل ضمن هذه المنظومة من خلال تنظيم حركة السير والمرور وضبط المركبات المخالفة للقانون وأضاف سيادته أن إدارته تبذل جهودا مكثفة لتنفيذ البرامج والأنشطة المرورية بصورة تتناسب وحوجة المواطنين لهذه الخدمات بما يلبى طموحاتهم ويرضى تطلعاتهم فى التمتع بخدمات مرورية متميزة ومتطورة مبينا أن مدينة عطبرة كغيرها من مدن الولاية شهدت توافد أعداد كبيرة من النازحين الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب التى شنتها مليشيا الدعم السريع بعد تمردها على سيادة وسلطات الدولة مما ضاعف من أعباء شرطة المرور بالمحلية نتيجة لتكدس العربات وإزدحام الطرق بالمارة والعابرين ودعا فى ختام حديثه إلى ضرورة إصدار اوامر محلية لضبط حركة السير بتحديد مسارات لدخول وخروج المركبات لسوق عطبرة بالاضافة لتركيب كاميرات مراقبة بالطرق الرئيسية والتقاطعات الهامة لتكثيف عمليات الرقابة والرصد والمتابعة تحقيقا لإشتراطات وضوابط السلامة المرورية وحفاظا على الأرواح والممتلكات.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة بجهود مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل وحرصه على توفير خدمات ومعاملات مرورية شاملة وكاملة لمواطنى الولاية خصوصا بمحلية عطبرة مضيفا ان المرور بالمحلية له إسهامات فاعلة فى تحقيق الأمن والإستقرار من خلال عمليات الانتشار الواسع لأفراده وجنوده بالإرتكازات والتقاطعات المرورية تنظيما للسير وفكا للإختناقات المرورية وتسهيلا لحركة إنسياب السيارات والمركبات وحفظ حقوق شركاء الطريق من مارة وعابرين ومستخدمين جدير ذكره أن السيد المدير التنفيذى لمحلية عطبرة وعد بتسخير كل الإمكانيات بتوفير الإحتياجات اللازمة لبسط الأمن والطمأنينة بربوع المحلية مع تقديم الدعم اللازم لنشر ثقافة السلامة المرورية ووضع العلامات الإرشادية والتعريفية بقواعد المرور فى المناطق المخصصة لها بالطرقات التقاطعات.

سونا