كشفت وزارة الداخلية الإثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالقاهرة، بعد أن ضبطت مرتكب الواقعة. وقالت الداخلية في بيان اليوم الإثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بموكب زفاف بطريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، بالفحص وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة (منتهية التراخيص) وقائدها (طالب). وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها». المصري اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.