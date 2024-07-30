الشرطة الفرنسية تعتقل شخصاً بتهمة تخريب السكك الحديدية

أعاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين نشر قصة من وسائل الإعلام عبر منصة إكس تفيد باعتقال الشرطة لناشط ينتمى إلى اليسار المتطرف بسبب الهجوم التخريبي على شبكة القطارات فائقة السرعة. ولم تعلن الحكومة عن أي اعتقالات منذ الهجوم الذي وقع قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية يوم الجمعة. صحيفة البيان

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