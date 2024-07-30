رسميا.. آرسنال يعلن صفقة كالافيوري

آرسنال

أتم نادي آرسنال صفقة المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، اليوم الإثنين، قادما من بولونيا.

وأعلن النادي اللندني عن صفقة الدولي الإيطالي بطريقة مختلفة بعدما نشر مقطع فيديو للاعب داخل معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لاعبه الجديد لزملائه عبر شاشة، يظهر عليها صورة اللاعب بقميص المدفعجية، وتحتها عبارة “مرحبا في بيتك”.ورحب أرتيتا باللاعب وسط تصفيق من لاعبي الجانرز، قبل أن يعبر كالافيوري عن سعادته بكلمات مقتضبة، جاء فيها: “أنا سعيد بوجودي هنا.. لقد انتظرت طويلا”.

وأتم: “آمل بأن نصنع شيئا رائعا هذا العام.. شكرا لكم”.

بعد ذلك، أصدر آرسنال بيانا رسميا يؤكد خلاله توقيع كالافيوري على عقدا طويل الأمد.

وظهر صاحب الـ22 عاما وهو يحمل قميص آرسنال، وعلى ظهره رقم 33، الذي سيرتديه بالموسم المقبل.

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