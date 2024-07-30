خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بصور حديثة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت الصور من جلسة تصوير لسلطانة الطرب بالعاصمة المصرية القاهرة خلال حفل أحيته بإحدى صالات الأفراح بالقاهرة. وكتبت الفنانة هدى عربي على الصور التي حظيت بتفاعل كبير على حسابها الرسمي: (إنت لمّا تكون معايا ما بفكر في الزمان.. لا بداية ولا نهاية لا اللي جاي ولا اللي كان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. (إنت لمّا تكون معايا ما بفكر في الزمان).. الفنانة هدي عربي تخطف الأضواء على مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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