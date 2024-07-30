وجدت مبادرة لرجل أعمال سوداني, معروف عنه تقدمه الصفوف في أعمال البر والخير الإحسان, اعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب شاعر سوداني قصيدة شكر في رجل البر والإحسان أزهري مبارك. وامتدح الشاعر بقصيدته إبن قرية “العفاض” بالولاية الشمالية بعد دعمه للجيش السوداني, في حربه ضد قوات الدعم السريع بملغ 5 مليون دولار. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد أشاد الجميع بمبادرة رجل الأعمال أزهري مبارك, وكتب أحدهم: (سبحان الله ناس تدعم البلد بالمليارات وناس يبيعوا البلد عشان آلاف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاعر سوداني يمدح رجل البر والإحسان أزهري مبارك بعد دعمه للجيش بمبلغ 5 مليون دولار ومتابعون: (سبحان الله ناس تدعم البلد بالمليارات وناس يبيعوا البلد عشان آلاف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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