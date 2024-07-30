حجر: نشكر قواتنا لمجهوداتهم المقدرة برعاية عملية الصلح بين العرب والزغاوة

قال رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر بأنني أناشد مجتمعاتنا وقياداتنا المحلية بضرورة التعايش بسلام وعدم الانجراف وراء التعبئة العنصرية. – توجيهنا الصارم لقواتنا بحسم كل المتفلتين والمتربصين وأصحاب الغرض ولن نتهاون في سبيل ذلك – نشكر قواتنا لمجهوداتهم المقدرة برعاية عملية الصلح بين العرب والزغاوة بعد نشوب خلافات بينهم. الجزيرة – السودان

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