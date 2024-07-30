نصف تريليون جنية دعما للمقاومة الشعبية والمستنفرين بمحلية بربر

الجيش السوداني

أكد المدير التنفيذي لمحلية بربر حسن ابراهيم كرار ضرورة إستنهاض الهمم وتفعيل المقاومة الشعبية في البلاد كافة لدحر المليشيا المتمردة.

وذكر أن النفرة الشعبية لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية التي أقيمت بوحدة العبيدية الفاروق تمكنت من جمع نصف ترليون جنيه من الأثرياء ورجال الأعمال وكان تبرعا قدم فيه المواطن دعما سخياً لقضية الوطن ومعركة الكرامة .

وقال حسن كرار في في تصريح ل(سونا) أن هذه التبرعات المادية ستوجه لشراء سيارات وأسلحة للمقاومة الشعبية بولاية نهر النيل ،مشيرا أن النفرة تزامنت مع عرض للمقاومة الشعبية جنوب بربر حيث نظمت عرضا لاظهار القوة والاستعداد وكانت رسالة قوية للطامعين والخلايا النائمة والمندسين .

وأشار إلى استمرارية الاستعدادات بمحلية بربر لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بولاية نهر النيل .

وعلى ذات الصعيدأضاف كرار أن محلية بربر أجرت مسحا جديدا للوافدين والنازحين الفارين من الحرب حيث بلغ تعدادهم حوالي 22321 جزء منهم مستقرين مع ذويهم وآخرين موزعين على إداريات المحلية المختلفة وفي خمسة مراكز للايواء تقدم لهم المساعدات من خلال المحلية و الخيرين والهلال الأحمر ووزارة الرعاية بالولاية.

من جانبه قال جعفر علي محمود عكداوي رئيس المقاومة الشعبية بمحلية بربر جنوب ل(سونا) أن الحصة وطن ودعم الجيش والقوات المسلحة أصبح واجب وطني وفرض عين وذكر أنهم في جنوب بربر يعدون الشباب والمستنفرين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين والستين ، مبينا أنهم نظموا عرض اظهار قوة كبير الغرض منه اطمئنان المواطن بنهر النيل بجانب توحيد الكلمة والمحافظة على الحماس في وحدة جنوب بربر وذكر أنهم تجاوزا ال1500 مستنفر والان يعدون العدة لكتيبة خاصة للتدريب على الأسلحة الثقيلة وتجاوزت المحلية العدد المطلوب ما يجعل حاجتهم لمعسكر جديد .

وزاد أن تلك الجهود كلها تجيء في إطار التعاون والمجهود المحلي لأبناء المنطقة، معتبرا أن الحرب التي تجري هي حربا ضد المواطن السوداني تقودها جهات أعلى من مليشيا الدعم السريع ما يتطلب وقفة كافة أهل السودان.

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