وزير الداخلية المكلف يلتقى عمدة الحمادى ممثل امير الحوازمة

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الثلاثاء العمدة محمد حمدان أحمد عمدة الحمادى وممثل أمير الحوازمة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن وزير الداخلية المكلف إستمع خلال اللقاء إلى طبيعة الأوضاع بالمنطقة والإسهامات الفاعلة التى ظلت تضطلع بها قبيلة الحوازمة بكافة فروعها خاصة فيما يلى إسناد ودعم القوات المسلحة فى معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة والمرتزقة والمأجورين وقد بحث اللقاء إمكانية توفير كافة المتطلبات والإحتياجات الضرورية اللازمة لإنسان المحلية خاصة فى مجال الصحة والتأمين الصحى.

من جانبه جدد السيد وزير الداخلية المكلف الإلتزام بتقديم الدعم اللازم من الأدوية والمستلزمات العلاجية والطبية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والإختصاص لتوفير كافة الدعومات الإنسانية للمواطنين بالمنطقة.

المكتب الصحفي للشرطة