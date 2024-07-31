نوهت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بأنه لا يجوز فتح أو استغلال مكتب سفر إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بالهيئة العامة للطيران المدني.
وأضافت عبر حسابها بمنصة اكس، ” وعليه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط إصدار أو بيع تذاكر السفر بدون الترخيص وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (2) من قانون تنظيم مكاتب السفر”
الشرق القطرية
كانت هذه تفاصيل خبر للأفراد والشركات.. الطيران المدني: حظر إصدار أو بيع تذاكر السفر في قطر دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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