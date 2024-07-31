سرقة مليون ونصف مليون دولار من سيارة وسط القاهرة.. والأمن المصري يتحرك

الداخلية المصرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، تفاصيل واقعة مثيرة لسرقة مبلغ ضخم من الدولارات، ارتكبها سائق يعمل بشركة استثمارية، تم القبض عليه بعدها سريعا.

وحسب ما ذكر مسؤول بإحدى شركات الاستثمار العقاري، فقد تسلم مبلغا قدره مليون و500 ألف دولار خاص بالشركة من مقرها بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، ثم استقل سيارة خاصة بالشركة يقودها سائقها، وذلك لإيداع المبلغ بفرع أحد البنوك بمنطقة وسط القاهرة.

وعند وصولهما وفور نزول المسؤول من السيارة، باغته السائق وأسرع بالهرب بالسيارة وبحوزته المبلغ المالي الضخم، ثم ترك السيارة أمام مقر الشركة، واستولى على المبلغ المالي.

وأوضح بيان الداخلية المصرية، على حسابها على منصة “إكس”، أن قوات الأمن تحركت لاستهداف السائق، وتم ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه، بينما أرشد عن جزء آخر من المبلغ المالي المستولى عليه بحوزة اثنين من أقاربه، مقيمين بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.

كما كشف السائق أنه استبدل جزءا آخر من المبلغ من العملة الأجنبية للمحلية، حيث أنفقه على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان الداخلية المصرية.

الحرة