مسيّرة أخري استهدفت جامعة الإمام المهدي بكوستي.. وقبلها استهدفت مسيّرتان معسكراً للمستنفرين بمدينة ربك.. وقبلها تم اسقاط مسيّرتين في سماء كنانة.. السؤال : من أين تنطلق صواريخ المؤامرة داخل ولاية النيل الأبيض؟! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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