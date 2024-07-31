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من أين تنطلق صواريخ المؤامرة داخل ولاية النيل الأبيض؟!

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اسماء عثمان 0 تبليغ

مسيّرة أخري استهدفت جامعة الإمام المهدي بكوستي.. وقبلها استهدفت مسيّرتان معسكراً للمستنفرين بمدينة ربك.. وقبلها تم اسقاط مسيّرتين في سماء كنانة..

السؤال : من أين تنطلق صواريخ المؤامرة داخل ولاية النيل الأبيض؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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