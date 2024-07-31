شاهد بالفيديو.. البرهان لحميدتي: (إذا رأسك كبير بنساوي ليك ونضعه في حجمك الطبيعي)

خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الضباط والخريجين من منطقة “جبيت”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد البرهان لدى مخاطبته الخريجين أنهم يرفضون التفاوض مع قوات الدعم السريع. كما وجه قائد الجيش رسالة لقائد الدعم السريع “حميدتي” قال فيها: نذكر المتمرد بكلمة قالها من قبل (إذا رأسك كبير بنساوي ليك ونضعه في حجمك الطبيعي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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