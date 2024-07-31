أثارت مطربة سودانية سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.
وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة السودانية وهي تغني في حفل سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.
https://www.facebook.com/reel/1023517029133809
المطربة تغنت باسم عدد من مناطق حي فيصل, الشهير بمحافظة الجيزة والذي يعد من الأحياء المحببة للسودانيين بالقاهرة حيث يتواجد فيه عدد كبير منهم من قبل الحرب, وازداد الإقبال على حي فيصل بعد اندلاع الحرب ونزوح السودانيين إلى مصر.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت كل التعليقات ساخرة من المطربة, حيث كتب أحدهم (فين كعابيش؟), وكتب آخر: (دي حفلة ولا ميكروباص؟ نزلني على جنب يا أسطى).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. مطربة سودانية تتغنى بأسماء مناطق حي فيصل بمحافظة الجيزة وساخرون: (فين كعابيش؟ دي حفلة ولا ميكروباص؟ نزلني على جنب يا أسطى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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