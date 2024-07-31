عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت حسناء السوشيال ميديا التي تلقب نفسها باسم “منوية”, في مقطع فيديو واسع التداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي داخل السيارة رفقة زوجها. https://www.facebook.com/reel/468190449411014 وتفاعلت “منوية” بمقطع مع زوجها وهي تتمايل وتردد مع الفنانة إيمان الشريف, أغنيتها الشهيرة (مالو الليلة ما جاء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تعود لإثارة الجدل بمقطع مع زوجها وهي تتمايل على أنغام (مالو الليلة ما جاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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