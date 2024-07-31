الكشف عن حقيقة إلقاء طالب قشر لب على أجنبية في البحر الأحمر

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقعي إنستجرام وتيك توك، متضمنا تعليقا نشره حساب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لسيدة مقيمة بصفة دائمة في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، قالت فيه إنّها أثناء ممارسة رياضة المشي تصادف مرور 5 أشخاص، ألقى أحدهم «قشر لب» تجاهها وسخر منها.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة «طالب سن 13 سنة – مقيم بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر»، وبمناقشته قرر بقيامه بذلك بغرض المزاح، حيث حضرت الشاكية واعتذر لها الطالب المذكور عما بدر منه، وأبدت المذكورة قبولها اعتذاره في ضوء حداثة سنة وتنازلت عن شكواها، واتخذت الإجراءات القانونية.
الوطن نيوز
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