القائد العام: لن نضع البندقية حتى يتم تنظيف البلاد من أي متمرد ومرتزق

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، لن نضع البندقية حتى يتم تنظيف البلاد من أي متمرد ومرتزق وماضون في سحق مليشيا آل دقلو الإرها_بية والقضاء عليها.

وأوضح لدى مخاطبته الاربعاء حفل تخريج الدفعات المتخرجة من الطلبة الحربيين أن تخريج هؤلاء الضباط اليوم يعد هدية للشعب السوداني وإضافة حقيقية للأبطال الذين يخوضون غمار معركة الكرامة وقال سيادته ” معركتنا مستمرة مع العدو ، ولن نتراجع أو نستسلم ولن نتفاوض مع أي جهة مهما كانت.

مبيناً أنه لايمانع في الوصول الي سلام مؤكدا ترحيبه بكل الجهود المخلصة نحو السلام ولكن يجب أن يكون سلاما يحفظ عزة وكرامة الشعب السوداني واضاف قائلا ” نريد أن تتوقف الحرب ورأسنا فوق ومنتصرين، ولايمكن أن تتوقف الحرب والعدو موجود في منازل المواطنين وقرى الجزيرة .

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن المتمردين طالما متواجدين في هذه المناطق فإن الحرب مستمرة ولن تتوقف.

وقال سيادته مخاطبا الضباط المتخرجين بأن إنضمامكم لصفوف القوات المسلحة في هذا التوقيت الذي تتعرض له البلاد لمؤامرات يؤكد إستعداد القوات المسلحة وجاهزيتها للمضي قدما لإفشال هذه المخططات وأضاف نحن قادرون على تدمير هذا العدو والقضاء عليه .

وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ترحيبه بأي مفاوضات سلام ولكنه قال يجب أن تستوعب كل القطاعات الشعبية وحركات الكفاح المسلح المشاركة في معركة الكرامة .

مبيناً أن الجيش ليس وحده من يقاتل في هذه المعركة لذلك لابد لأى مفاوضات أن تستصحب معها رؤي القواعد الشعبية.

وأبان أن أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها على أراضيه. وقال الرئيس: نريد أن ننبه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة بأن لا يتبنى أي رؤية للمتمردين وعليه أن يتشاور مع حكومة السودان بشأن أي مبادرة مبينا أنه حتى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نثمن جهودهم و لكن ينبغي عليهم الحديث مع حكومة السودان والإستماع لوجهة نظرها بشأن وقف الحرب وتحقيق السلام.

مؤكداً أنه سبق وتم إتفاق مع المليشيا الإرهابية في جدة ولم تلتزم به بل تمادت في عدوانها على الشعب السوداني وإنتهكت عروضه وممتلكاته.