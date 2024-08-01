علمت من بعض الأطراف الدولية ان مجموعة من قيادات سياسية معروفة وخلفها جهات دولية يمارسون ضغوط كبيرة على آلية الاتحاد الأفريقي بقيادة محمد بن شمباز لعدم اعتبار او إلغاء مخرجات الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في منتصف الشهر الماضي عن الحوار السياسي السوداني، تكراراً لما حدث في الخرطوم في السلام روتانا عندما ابتدرت الآلية الثلاثية الحوار الشامل وتغيبت (قحت) وتمت مقاطعتها بأعذار واهية ، وقام السفير السعودي بابتدار حوار جانبي في منزله مما قاد الي الاتفاق الاطاري بواسطة الرباعية، الاتحاد الأفريقي مصداقيته على المحك الان إذا كرر نفس الخطاء الماضي ولم يعتبر من تسببه في انتاج الاتفاق الإطاري الذي قاد البلاد إلى المحرقة التي نكتوي بنارها الان ، المجموعة التي قاطعت الاجتماع التحضيري كان قرارها بنفسها ولا تمتلك أي فيتو على اي طرف بل مجرد القبول والجلوس معها كانت قضية جدال كبيرة وغير مقبولة عند اغلب الاحزاب والحركات بل حتى معاشهم كافراد مواطنين عاديين غير مرحب بها، لا يتوهم احد بتكرار منهجية الاتفاق الاطاري مجددا وعلى الاتحاد الأفريقي والمجموعات التي تطرح نفسها كوسطاء اما الاستمرار كما بدأوا او مغادرة منصة المبادرة كوساطة .

مبارك أردول