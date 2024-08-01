قالت حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس بأن قيادة الحركة لا زالت في موقف الحياد الذي أعلنته منذ بدء حرب 15 أبريل العبثية وأثبتت الأيام صحة هذا الموقف. – نعلن دعمنا للمبادرة الأمريكية وندعو الجيش والدعم السريع للانخراط في المفاوضات القادمة بجنيف بنية الاتفاق على وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية تمهيدا لإنهاء الحرب عبر عملية سياسية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الهادي إدريس: قيادة الحركة لا زالت في موقف الحياد الذي أعلنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.