مبارك الفاضل: نستنكر وندين بشدة محاولة اغتيال الفريق البرهان اليوم بمسيرة في جبيت من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية. الجزيرة – السودان

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