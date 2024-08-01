مجلس وزراء شمال كردفان يؤكد اهتمامه بالمتاثرين بالحرب

عقد مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان برئاسة الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف والي الولاية رئيس لجنة امن الولاية اجتماعا طارئا بالمقر الجديد لايواء النازحين بمدينة الابيض بمشاركة واسعة للجنتي الامن بالولاية ومحلية شيكان والمنظمات الوطنية ولجنة الطوارئ الاجتماعيه و وكالات الامم المتحدة حيث ادان مجلس حكومة الولاية الاعتداء السافر والجبان على احتفال القوات المسلحة بتخريج الضباط بمدينة جبيت بولاية البحر الاحمر الذى شرفه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان. واوضح عبد الخالق ان هذه الجريمة تعد عملا منظما مشيرا الى ان الشعب السوداني وقواته المسلحة قادرون على هزيمة الاعداء. واوضح الوالي ان اجتماع مجلس الحكومة بالمقر الجديد لايواء النازحين يجئ في إطار اهتمام حكومة الولاية بالمتاثرين بالحرب واهتمامها باستمرار العملية التعليمية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف للثقافة والإعلام والشباب والرياضة عبد المطلب عبد المتعال ان الاجتماع استمع لتقرير من المدير العام لوزارة التربية والتعليم الوزير المكلف وليد محمد حسن تناول فيه سير العملية التعلمية والحضور والتجاوب الكبير للمعلمين والطلاب والاسر واولياء الامور لاكمال العملية التعليمية وفتح المدارس رغم بعض التحديات إلا ان العملية التعلمية تسير بصورة طيبة علاوة على التفاعل الكبير والدعم المقدم من حكومة الولاية واتحاد المدارس الخاصة وصندوق اعانة المرضى فى توفير وجبة الافطار كما ثمن دور المجالس التربوية والمنظمات والاجهزة الاعلامية لوقفتها من أجل استمرار التعليم بالولاية.

واضاف الناطق الرسمي ان الاجتماع استمع الى تقرير مفصل من مفوض العون الإنساني بالولاية محمد اسماعيل اكد فيه ان حكومة الولاية تهتم بامر المجتمعات المتاثرة بالحرب بقيام معسكر موحد للايواء و الجهود التي تمت في توفير الاحتياجات الضرورية وخدمات المياه والغذاء والخدمات الصحية والعلاجية واستيعاب ابناءهم فى التعليم. وأوضح الناطق الرسمي ان الولاية ثمنت تدخلات المنظمات ومجهوداتها في دعم مراكز الايواء والتعليم بجانب التزامها للمساهمة في توفير كل ما يمكن ان يساعد الوافدين في الاستقرار . وأشار عبد المطلب الى بداية ترحيل النازحين من المدارس الى المعسكر الموحد واستمرارها حتى إكمال إخلاء المدارس. هذا وقد اطمأن والي شمال كردفان على بداية عمليات الترحيل من خلال تفقده للاسر التي وصلت مركز الايواء الجديد

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