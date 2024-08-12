مباحث شعبة صابرين تضبط مواد ضارة بالصحة – صور

مواصلة لجهودها فى قيام الحملات المنعية والكشفية للجريمة حماية للأرواح والصحة العامة نظمت شعبة صابرين وضمن حملاتها الراتبة حملة بالسوق بقيادة ضابط الميدان ملازم أول شرطة مزمل باشري وتحت إشراف مدير وحدة محلية كررى بولاية الخرطوم المقدم حسن سعيد إستهدفت الحملة محلات بيع وتسويق مستحضرات التجميل وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم (ح – م – ط) تاجر يقيم الثورة ح (٣٧) بحوزته كمية كبيرة من حبوب التسمين الضارة بالصحة والكريمات الممنوعة تم إقتياده لقسم شرطة الحتانة وتدوين بلاغ في مواجتهه بالرقم (٢٠٧) تحت الماده (١٦) صيدلة وسموم تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهم وباشرت السلطات إجراءات التحرى والإستجواب توطئة لتقديم أوراق البلاغ الى المحكمة . المكتب الصحفي للشرطة

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