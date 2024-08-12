الهندي عز الدين: أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب بالسودان على أساس خروج الدعم السريع من المشهد السياسي

قال الكاتب الصحفي الهندي عز الدين بأن أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب بالسودان على أساس خروج الدعم السريع من المشهد السياسي. الجزيرة – السودان

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