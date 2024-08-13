قال مساعد كبير مستشاري رئيس الوزراء السابق، أمجد فريد إن ‏التفاوض لوقف الاقتتال أمر مقبول مطلوب وخطوة أولى لإنهاء الحرب.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس “ولكن إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في السودان، لا يمكن أن يتضمن بأي شكل من الأشكال الإبقاء على الجنجويد” مشددا على أن إنهاء الوجود المؤسسي للدعم السريع هو السبيل الوحيد وضرورة لإنهاء الحرب في السودان.

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في السودان، لا يمكن أن يتضمن بأي شكل من الأشكال الإبقاء على الجنجويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.