وفاة ٢٩ وإصابة ١٢٥ شخص جراء الأمطار والسيول بالشمالية

ذكر التقرير التراكمي لآثار خريف العام ٢٠٢٤م الصادر من اللجنة الفنية لطوارئ الخريف التابعة لوزارة الصحة بالولاية الشمالية أن عدد الوفيات منذ بداية فصل الخريف وحتي أمس الاثنين الثاني عشر من أغسطس الحالي وصل ل ٢٩ بينما أصيب ١٢٥ آخرون و ١٥٤ شخصا تعرضوا للدغات العقارب.

وأشار التقرير لإنهيار ٢٣٥٢ منزلا للإنهيار الكامل و ٣٦١٠ للإنهيار الجزئي و ٢٤ مرفقا حكوميا و ٢٥٠٢ دورة مياه للضرر الكامل والجزئي بينما تعرضت ٩٣ منطقة للضرر بالولاية الشمالية إثر الأمطار الغزيرة والسيول التي إجتاحت الولاية. وكشف التقرير الإزدياد الملحوظ في حالات الإصابة بإلتهاب ملتحمة العين الفيروسي الحاد حيث وصل عدد الإصابات حتي اليوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر الجاري إلى ٥٩٥ حالة إصابة بجميع محليات الولاية. وقالت وزارة الصحة في نشرات سابقة لها إن إلتهاب ملتحمة العين الفيروسي الحاد واحد من الأمراض الناجمة من آثار الأمطار والسيول التي إجتاحت الولاية ما يتطلب أخذ التحوطات اللازمة وإتباع الإرشادات لعدم تفشي المرض. وأشارت الوزارة إلى أن إلتهاب ملتحمة العين الفيروسي الحاد سريع العدوي والإنتشار . و بدأت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تدخلات ميدانية عاجلة لمعالجة آثار الخريف صحيا وبدء العمل مباشرة في عمليات مكافحة نواقل الأمراض والأوبئة وأرسلت الوزارة كميات مقدرة من الأدوية والعقاقير والمحاليل الطبية والأمصال في خطوة منها لمعالجة الآثار الصحية الناجمة من الأمطار الغزيرة والسيول. وكانت منطقة تنقاسي والمناطق المجاورة لها بمحلية مروي تعرضت لأمطار غزيرة وسيول جارفة أدت لوفاة ٩ أشخاص وتعرضت مئات المنازل للإنهيار الكلي والجزئي وأصبحت المئات من الأسر تعيش في العراء.

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