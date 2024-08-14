خالد عمر: الحل السلمي التفاوضي وهو الخيار الذي يمكن أن يحقن الدماء

قال خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير – المجلس المركزي، بأن الحل السلمي التفاوضي وهو الخيار الذي يمكن أن يحقن الدماء ويعيد الأمن للبلاد في أقصر وقت وبأقل تكلفة. الجزيرة – السودان

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