مساعدات انسانيةمن صندوق قطر للتنمية لمتضرري السيول بنهر النيل والشمالية

وصلت اليوم الى مطار بورتسودان طائرتان من المساعدات إلاغاثية من صندوق قطر للتنمية وسيتم تخصيصها للمتضررين من السيول والفيضانات بالشمالية وولاية نهر النيل .

و تشمل المساعدات عدد 430 خيمة عائلية وكمية من مواد الإيواء والبطاطين تبلغ حوالي 6,000.

وكان في استقبال الطائرتين سعادة القائم بالأعمال في السفارة القطرية بالسودان عبدالله بن راشد المهندي وسعادة العميد ركن عبدالله مهنا الرمل الملحق العسكري بالسفارة وممثل مفوضية العون الإنساني في السودان الصادق آدم إبراهيم وممثل الهلال الأحمر السوداني بركات فارس، ورئيس الهلال الأحمر القطري مكتب السودان د. صلاح دعاك، ومدير منظمة قطر الخيرية طارق محي الدين.

وأفاد د. صلاح دعاك أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجسر الجوي للمساعدات القطرية للسودان، حيث وصل عدد الطائرات الى ست وعشرون طائرة ومن المتوقع استقبال عدد طائرتين غداً ليصل عدد المساعدات القطرية الى ثمانية وعشرين طائرة منذ بداية الأزمة بالسودان.

سونا