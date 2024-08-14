الرئيسية/منوعات وفنون/ وفاة ممثلة سودانية في مراكز إيواء نازحين منوعات وفنون 2024-08-14 آخر تحديث: 2024-08-14 توفيت الممثلة السودانية زينب محمد أحمد، نتيجة نوبة قلبية، داخل أحد مراكز إيواء النازحين بولاية كسلا شرقيّ السودان. اليوم التالي 2024-08-14 آخر تحديث: 2024-08-14

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