إلهام شاهين رئيس شرف مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة

أعلن المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان”آفاق مسرحية”،أن النجمة إلهام شاهين ستكون رئيسة شرفية للدورة العاشرة من المهرجان، دورة الفنان الراحل نور الشريف، التي من المقرر انطلاق فعالياتها في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال السنباطي،في تصريح خاص لـ”أ ش أ”، إن المهرجان يحرص في كل دوراته على اختيار أحد المبدعين الذين لديهم مسيرة فنية كبيرة،لتقديم نماذج رائدة وقدوة لـ”شباب المهرجان”الذين ينتمون للعديد من المحافظات،مؤكدا أن اختيار الفنانة إلهام شاهين كرئيس شرفي لدورة هذا العام،يعد إضافة كبيرة للمهرجان فهى فنانة قديرة وصاحبة تاريخ فني مشّرف،مشيرا إلى أن المهرجان قد أهدى الرئاسة الشرفية خلال دوراته السابقة لعدد من علامات المسرح المصري من بينهم النجوم محمد صبحي وسميرة عبد العزيز،وسهير المرشدي،والراحلين عزت العلايلي وجلال الشرقاوي ورجاء الجداوي.

إلهام شاهين نجمة من طراز خاص، حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1982،وهى صاحبة مسيرة ثرية من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية،بدأت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية “حورية من المريخ”ثم توالت أعمالها فشاركت في العديد من الأعمال المسرحية لكبار المخرجين كان من أبرزها”قنبلة الموسم”و”والمتحذلقات” و”المصيدة” و”بستان الوهم” و”النسانيس” و”كاليجولا”، “مصر فوق المحن”،و”بهلول في استنبول”و”خشب الورد”،”زيارة بعد نص الليل”و”فارس الأحلام”.

وكان من أهم أعمالها السينمائية والتي كانت انطلاقة قوية لها فيلم”أمهات في المنفى”و” العار”و”لحم رخيص”و”يادنيا ياغرامي”و”دانتيلا”و”السجينتان”و”الظالم والمظلوم”و”رمضان فوق البركان”،ومن أهم أعمالها التليفزيونية”على نار هادية”و”ليالي الحلمية”،و”إمرأة من نار”و”إمرأة فوق العادة”و”إمراة في ورطة”و”السيرة العاشورية”وغيرها من الأعمال الدرامية،كما كان لها تجربة إنتاجية فأنتجت فيلم”يوم للستات”و”خلطة فوزية”التي حصلت من خلاله على عدد من الجوائز من قبل مهرجانات عربية ودولية.

يقام مهرجان “آفاق مسرحية” تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج أيمن غالي ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.

بوابة روز اليوسف