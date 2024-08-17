البرهان يلتقي الوفد الاعلامي السوداني المصري

أطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* الوفد الإعلامي السوداني المصري على تطورات الأوضاع فى السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها مؤكداً قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد والقضاء عليه.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الوفد الإعلامي السوداني المصري بحضور وكيلة الإعلام الأستاذة سمية الهادي.

وقال سيادته أن من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين في مناطقهم مؤكداً ان الإنتهاكات التي إرتكبتها المليشيا في حق الشعب السوداني غير مسبوقة في كل الحروب في العالم .

وأشار إلى الاستقطاب الذي مارسته مليشيا آل دقلو وسط القبائل وسعيها لإحداث شرخ إجتماعي فيها مبيناً أن موقف الحكومة من اي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء .

وأضاف الفريق أول ركن البرهان أن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الإنتقالية .

وأعرب عن شكره لمصر قيادة وشعباً على وقوفها بجانب السودان وإستضافتها للسودانيين الذين لجأوا إليها.

وشكر رئيس المجلس السيادي الإعلام المصري على مهنيته في تناوله للوضع في السودان وتغطيته للأحداث بكل تجرد وشفافية .

وأوضح الأستاذ الهندي عزالدين رئيس الوفد في تصريح صحفي أن الوفد هو وفد إعلامي سوداني مصري مشترك مبيناً أن رئيس المجلس السيادي قدم تنويراً حول الأوضاع السياسية والامنية، إطمأن الوفد، من خلاله، أن القوات المسلحة ثابتة وراسخة وهي تمضي لحسم معركة الكرامة قريباً.

واكد إنفتاح حكومة السودان على اي مبادرات تلتزم بسيادة السودان وسلامة أراضيه وتنفيذ مقررات إتفاق جدة الموقع في ١١ مايو ٢٠٢٣م .

سونا