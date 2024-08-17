رئيس لجنة مُساهمي بنك الثروة: محافظ بنك السودان يسعى لتغطية ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمها بالبنك التي تجاوزت 60%

كشف رئيس لجنة المساهمين ببنك الثروة الحيوانية، خالد محمد خير، عن سحب بنك السودان المركزي، 17 حسابا مصرفيا تم فتحه بواسطة مليشيا الدعم السريع بالبنك.

وأفصح عن معلومات خطيرة حول ترصد اللجنة لمحاولات بنك السودان بيع أسهم الدعم السريع وتسويقها بإحدى الدول الخليجية عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة بتفويض منح له.

وكذب رئيس لجنة المساهمين ببنك الثروة في حديث لـ(السوداني)، تصريحات داخلية لمحافظ البنك برعي الصديق، نفى خلالها صلة بنك الثروة بالدعم السريع وعدم امتلاكه أسهما فيه.

وقال: “المحافظ يسعى لتغطية ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمه التي تجاوزت 60% عبر 4 شركات مملوكة للدعم السريع، ومساهمة أسرة آل دقلو فيها”.

إلاّ أنّ محافظ البنك المركزي برعي الصديق كشف مؤخراً عن مصادرة البنك كافة الأموال المملوكة للدعم السريع ووضعها في حساب منفصل ببنك السودان المركزي. وقال إنّ البنك في انتظار الخطوة التالية بمصادرة هذه الأسهم بواسطة وزارة العدل والقضاء لصالح حكومة السودان.

ونفى المحافظ في حديث لوسائل إعلام محلية، ثبوت امتلاك الدعم السريع لأسهم في بنك الثروة الحيوانية وبنك الخليج بشهادة المسجل التجاري.

وكشف عن حل مجلس إدارة البنكين وتشكيل لجان إدارية لسد الفراغ بصلاحيات مجلس إدارة للتسيير واختيار أعضاء لهذه اللجان على أسس من النزاهة والكفاءة.

وأكد محمد خير، تجاهل المحافظ قرار مجلس السيادة بمصادرة أسهم وأصول وشركات وعقارات الدعم السريع.

وأصدر وزير المالية د. جبريل إبراهيم، قراراً سابقا بالرقم 20/2023 بحصر أصول وممتلكات بنك الثروة الحيوانية التي تسعى مليشيا الدعم السريع الاستيلاء عليها.

وحرّكت لجنة مساهمي البنك، بلاغات بنيابة الفساد والمال العام في مواجهة إدارة البنك ومديره العام بالرقمين 155 – 170 بجانب دعوى قضائية بمحكمة الخرطوم التجارية.

ووصف محمد خير تصريحات محافظ البنك المركزي المتكررة بعدم صلة الدعم السريع بالبنك بغير المسؤولة. واعتبره ذراعاً للمليشيا، مطالباً بإقالته ومحاسبته.

ولوّح بملاحقته قضائياً ومن يعاونه في إهدار أموال المساهمين والمودعين.

وأكد محمد خير أن هذه الأموال التي كانت في حساب بنك الثروة سحبها بنك السودان بعد شهر سبتمبر الماضي وجزء منها موجود ببنك الخليج، ونفى علمه بمصير هذه الأموال هل مجمدة ام تم سحبها.

صحيفة السوداني