البرهان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان :

رصدنا مكالمة في مارس قبل الحرب، بين حميدتي وضباط إماراتيين كانوا في السودان يقول لهم : ليه ما جيتوا ودعتوني قبل السفر ، فردوا عليه : سنأتي إليك بعد أسابيع في القصر الجمهوري لنهنئك بالرئاسة. من صفحة ..عبد الرؤوف طه

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