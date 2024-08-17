تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للعروس السوداني شغلت السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصفحات صور للعروس خبيرة التجميل الحسناء ثريا عبد القادر. وظهرت “ثريا”, رفقة زوجها بإطلالة جديدة قيل أنها بعد نهاية إجازة شهر العسل وفقاً لما أورد ناشر الصور على مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. عروس “الترند” السودانية الحسناء تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة جديدة بعد شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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