محمد صلاح يواصل تألق “الافتتاحيات” برقم قياسي جديد

حطم نجم الكرة المصري محمد صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم.
ومع تسجيله الهدف الثاني لليفربول ضد إيبسويتش، رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 9 أهداف ليتجاوز بهذا الرقم جميع هدافي الدوري.
وكان النجم المصري يتقاسم الرقم القياسي سابقا مع فرانك لامبارد وواين روني و لان شيرر.
وقد وضع هدف صلاح ليفربول في المقدمة بنتيجة 2-0 على ملعب بورتمان رود.
وانضم صلاح إلى نادي ليفربول في صيف 2017، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب مع النادي على رأسها دوري أبطال أوروبا.
ويرتقب أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد التعاقد.
سكاي نيوز
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