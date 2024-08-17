عبر مشجع سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية عن اعجابه الكبير بأسطورة كرة القدم ونجم النصر السعودي, البرتغالي كرستيانو رونالدو. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد بعث المشجع السوداني الذي يعتبر من عشاق نادي الهلال برسالة للنجم البرتغالي, قام بكتابتها في ورقة كان يحملها في جيبه. وعبر الرجل في رسالته عن إعجابه باللاعب كرستيانو رونالدو, الملقب بالدون ووصفه بالفائز بقلوب الأرض والسماء. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مشجع سوداني من عشاق نادي الهلال يقيم بالسعودية يوجه رسالة للأسطورة كرستيانو رونالدو (فائز بقلوب الأرض والسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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