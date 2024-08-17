تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف سوداني بالقاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع العريس وهو سعيد ويتفاعل في الرقص خلال حفل زواجه. وقدم العريس وصلة رقص وصفها المتابعون بالمثيرة مع صديقه عضو فرقة الفنان يوسف البربري, السابق “عكرمة”, وسط تعليقات متباينة ما بين ساخرة ومشيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يدخل في وصلة رقص مثيرة خلال حفل زفافه مع “الكورس” الشهير “عكرمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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