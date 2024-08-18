• رحم الله أستاذ الأجيال الحوري وزير التعليم العام السوداني والذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح الجمعة بمنطقة الجيزة بمصر .. • رحم الله الأستاذ محمود سر الختم والذي عاش حياته معلماً ومات معلماً .. كان بسيطاً في معاملاته مع الآخرين ومباشراً معالجة مشاكل وقضايا التعليم العام بالسودان .. • كان الفقيد يعلم أنّ معركة التعليم العام هي أخطر معارك أهل السودان في زمن الحرب التي تهدف في ختام الأمر إلي تعطيل أهم مورد عند أهل السودان .. مورد التعليم العام ولذلك أوقف لها بقية سنوات عمره حتي فاضت روحه الطاهرة وهو في محراب رسالته النبيلة .. رسالة التعليم .. • رحم الله الأستاذ الحوري وأكرم نزله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر كان الفقيد يعلم أنّ معركة التعليم العام هي أخطر معارك أهل السودان في زمن الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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