التحالف الديمقراطي : انعقاد الاجتماع الدوري للهياكل التنظيمية ببورتسودان .

انعقد صباح السبت 17 اغسطس 2024م بمدينة بورتسودان اجتماع ضم الهياكل التنظيمية للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، بحضور نائب رئيس المكتب السياسي والامين العام المكلف ونائبه وسكرتيري السكرتاريات المتخصصة وكذلك ورئيس المكتب القيادي ببورتسودان.

ناقش الاجتماع تقيم العمل التنظيمي داخل التحالف واشار لضرورة تطويره لمجابهة التحديات الماثلة، كما استعرض اداء التحالف داخل الكتلة الديمقراطية.

وفي قضايا الراهن السياسي شدد الاجتماع على ضرورة تفعيل العمل وسط الجماهير والوقوف علي قضايا الحرب وقضايا اللاجئين والنازحين واعانتهم، ووقف على الجهود المتواصلة لدعم المواطنين المحاصرين في جبال النوبة وعموم كردفان واكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت.

وفي اطار تحالف الكتلة الديمقراطية تطرق الاجتماع لدعوة اجتماع اليوم لمناقشة القضايا الإنسانية ومفاوضات جنيف وما يجب أن تقوم عليه العملية السياسية، واكد الاجتماع العمل مع القوي السياسية الراغبة في انهاء الحرب ووضع حد المعاناة للمواطن السوداني وحفظ سيادة البلاد ووحدتها.

ادان الاجتماع الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع علي المواطنين في قري جلنقي بولاية سنار وقصف مدينة الأبيض والفاشر وكرري ودعوه المجتمع الدولي والاقليمي لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

اعلام التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية.

بورتسودان

السبت 17 اغسطس 2024 م