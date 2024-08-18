ما علاقة تناول القهوة بزيادة معدل الحرق فى الجسم؟

تُعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، ومع ذلك، يجهل معظمنا العلاقة بين تناول القهوة ومعدل حرق السعرات الحرارية في الجسم.

وفقاً لموقع “health”، تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهي منشط طبيعي للجهاز العصبي المركزي. الكافيين معروف بقدرته على زيادة معدل الأيض، مما يعني أن الجسم يمكن أن يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع بعد تناول القهوة، خاصة عند تناولها بدون إضافات مثل السكر أو الكريمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكافيين أن يعزز الأداء البدني من خلال زيادة اليقظة والتركيز وتقليل الشعور بالتعب. هذا قد يؤدي إلى زيادة النشاط البدني، والذي بدوره يسهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية. وتشير بعض الدراسات إلى أن القهوة قد تقلل من الشهية لفترة قصيرة بعد تناولها، مما يمكن أن يساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي الحفاظ على الوزن أو حتى فقدانه.

ومع ذلك، بحسب الموقع، ورغم الفوائد المحتملة للقهوة في زيادة معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن هذه التأثيرات قد تكون مؤقتة أو غير ملحوظة بشكل كبير لدى بعض الأفراد. وقد يتطور لدى البعض تحملاً لتأثيرات الكافيين مع مرور الوقت، مما يقلل من فعاليته في تعزيز الحرق.

ووفقًا لما جاء فى الموقع، فإن الإفراط في استهلاك القهوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول (هرمون الإجهاد)، وهذا قد يبطئ من عملية الأيض بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك، القهوة التي تحتوي على إضافات عالية السعرات، مثل السكر والكريمة، قد تسهم في زيادة الوزن بدلًا من فقدانه، فتناول القهوة يمكن أن يسهم في زيادة معدل الأيض والحرق بشكل مؤقت، ولكن تأثيراتها قد تختلف من شخص لآخر بناءً على عدة عوامل مثل الجرعة والوقت من اليوم وكيفية استجابة الجسم للكافيين.

جريدة الدستور