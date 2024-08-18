تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسعادة بالغة مقطع فيديو تم تصويره من موقف مواصلات شهير بالعاصمة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهد موقف المواصلات العامة بحي الشهداء بأم درمان عودة خدمة المواصلات بصورة طبيعية. وظهر المواطنين وهم مقبلون على المواصلات المتجهة من الشهداء مروراً بشارع الوادي والحتانة الجرافة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بشريات العودة.. المواصلات العامة بالخرطوم تباشر عملها بصورة طبيعية من داخل موقف شهير بالعاصمة وسط إقبال وحركة من المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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