عاد الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو جديد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف الفحيل, عن تقليد الناس له في بعض تفاصيل حياته اليومية.
وأكد أنه أصبح محل انتباه وتركيز الجمهور من خلال المقاطع التي يقوم بنشرها وأبرزها فيديو الميك آب الضجة الذي أثار ردود أفعال كبيرة.
كما ذكر الفنان الشاب بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الشباب قاموا بتقليده في بداياته الفنية عندما ظهر وهو يرتدي قمصان “كاروهات” تم طرحها بعد ذلك في الأسواق المختلفة تحمل اسم شريف الفحيل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل: (الناس بتقلدني في كل تفاصيلي ومركزين مع الردح والميك آب بتاعي وتم طرح قمصان في كل الأسواق تحمل اسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.