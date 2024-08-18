تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني مقيم بإحدى دول الخليج وهو يطلب من فتاة حسناء تصوير مقطع معها. وأطال الشاب السوداني الغزل في الحسناء الخليجية قائلاً في جزء من حديثه (شوفتك بالدنيا كلها) وسط تجاوب من الفتاة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من الشاب, حيث كتب أحدهم (الإنبراش على أصوله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يوقف حسناء خليجية فائقة الجمال.. يصور مقطع معها ويتغزل فيها (شوفتك بالدنيا كلها) والجمهور يسخر: (الإنبراش على أصوله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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