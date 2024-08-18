شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال الأيام الماضية مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة الشهيرة هدى عربي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني خلال حفل زواج أحيته بإحدى قاعات الأفراح. وقدمت الفنانة هدى عربي خلال الحفل وصلة رقص وصفها المتابعون بالمثيرة, وأطلق بعد المعلقين تعليقات ساخرة من رقصات السلطانة, وكتبت إحدى المعلقات: (انتو هدى دى عندها خبر بالحرب الفي السودان ؟؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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