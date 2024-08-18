تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشاعرة والصحفية والإعلامية الشهيرة داليا الياس وهي حضور بإحدى الحفلات. وظهرت داليا الياس وهي تتفاعل مع أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين, من خلال الرقص والعزف على آلة “الرق”. وتشير متابعات محرر موقع النيلين إلى أن الفيديو قديم ويعود تاريخه إلى العام 2021 أي قبل 3 سنوات ومناسبته زواج صديقها الإعلامي مازن تامر, والذي أقامه بالعاصمة المصرية القاهرة. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الشاعرة والإعلامية الشهيرة داليا الياس ترقص وتضرب “الرق” خلال حفل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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